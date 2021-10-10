AKP’li meclis üyesinin aracı kundaklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AKP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde park halindeki servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AKP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner'e ait olduğu öğrenildi. (İHA)