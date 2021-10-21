Alanya’da kaçak göçmen operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Kaçma hazırlığında olan 14 Suriyeli ise göç idaresine teslim edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 14 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesinde 14 Suriyeliyi ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D.’yi (40) yakaladı.

Yapılan aramalarda 14 adet şambrel ve 2 adet pompa ele geçirilirken, kaçma hazırlığında olan göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 Suriyeli göçmen ise işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. DHA