Alkollü sürücü minibüse çarptı: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi.

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Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri Erenler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Efe Ç. (20) idaresindeki 34 AR 9840 idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin Ç. (37) yönetimindeki 03 ACB 905 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Efe Ç. ile D.Y. (15), Elmas B. (20) ile minibüsteki Cevriye C. (49) isimli kadın yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından bacağından yaralanan sürücü Mehmet Efe Ç.'nin alkolünde etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, polis genci kaldırıma oturtarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, sürücünün hastanede yapılan muayenesinde ise 167 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, minibüsün şoförü Hüseyin Ç. kaza esnasında büyük korku yaşadıklarını kaydederek, minibüsün boş olmasının olası bir facianın önüne geçtiğini ifade etti. (İHA)