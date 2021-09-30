Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar’da bir sürücünün, girdiği battı-çıktıda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

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Kaza, kent merkezi Atatürk Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Bacak (39) idaresindeki otomobil, alt geçidi girdiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç alt geçidin duvarına çarpıp takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilde yaralanan anne Dilek Bacak ile 4 yaşındaki oğlu A.B., çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılabildi. Anne oğlu ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İHA