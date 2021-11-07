Altınlarını çalan hırsız damadı çıktı

Yalova'da bir yaşlı adamın altınları çalındı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalanan hırsız yaşlı adamın damadı çıktı.

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Olay, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyünde yaşayan 70 yaşındaki T.K’nın evine hırsızlar girdi.

Hırsızlar evde bulunan 105 gram altını çalarak kayıplara karıştılar. Altınlarının çalındığını fark eden T.K durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ardından çevrede güvenlik kameralarını inceledi.

HIRSIZ DAMADI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda T.K’nın evine girip hırsızlık yapan damadı olan Y.E., ve yönlendirdiği iddia edilen D.K’nın olduğu tespit edildi. Ekipler D.K.’yı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Yönlendirdiği iddia edilen arkadaşı D.K. ise Altınova ilçesinde yakalandı.

Y.E.’nin kayınpederi olan T.K’nın evine girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor. İHA

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