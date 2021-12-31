Alzheimer hastası adam bir haftadır kayıp

İstanbul'da Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar, 24 Aralık'tan beri kayıp... 64 yaşındaki Yılmazcoşar, en son Cevizlibağ metrobüs durağında görüldü.

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Geçen cumartesi saat 10.30’da Cevizlibağ’a gitmek için evinden çıkan Burhan Yılmazcoşar’dan bir daha haber alınamadı. Normalde 14.00 gibi eve dönen Yılmazcoşar’ın eşi Nalan, kocasının arkadaşını aradığında “Yanıma gelmedi” cevabını aldı.

Ailesi, başında kasket ve elinde siyah büyük poşet bulunduğu tahmin edilen adamı bulmak için seferber oldu. Kızı ve eşinin umutları her geçen tükenirken, 64 yaşındaki Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar’ın bulunması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.