Amcası ve iki kuzenini öldürdü, mesaj atıp teslim oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde evine gittiği amcası ve iki kuzenini kurşun yağmuruna tutarak öldüren yeğen Recep Buhuroğlu'nun, cinayetin hemen ardından yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde konuşmak için gittiği amcası 58 yaşındaki Adnan Buhuroğlu ile çocukları 29 yaşındaki Yasin ve 27 yaşındaki Tahsin Buhuroğlu'nu yemek yerken av tüfeği ile öldüren kuzen 26 yaşındaki Recep Buhuroğlu'nun cinayetten hemen sonra yakınlarına Whatsapp mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

“BEN ARTIK YOKUM”

Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Buhuroğlu'nun cinayetten hemen sonra akraba ve arkadaşlarına Whatsapp'taki hikayesine “Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsınız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın” yazdığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Recep Buhuroğlu, bugün çıkarıldığı adliyede “Kimse akrabalarını, kuzenlerini öldürmek istemez, beni çıldırma noktasına getirdiler, nasıl yaptığımı bile bilmiyorum, üzgünüm, işlerin buraya kadar gitmesine amcam neden oldu” dediği iddia edildi. Amca Buhuroğlu ile kuzeni Recep Buhuroğlu arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olduğu ileri sürüldü.

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