Ankara’da 1000 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da, 1000 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

300 ekipten 1000 polisin katıldığı uygulamada eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında GBT kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştirildi. Birçok iş yerine idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. DHA

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