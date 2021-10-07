Ankara’da 107 tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde tarihi eser sattığı belirlenen H.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 56 sikke, 35 muhtelif obje, 12 yüzük, 2 metal ok ucu, 2 cam gözyaşı şişe olmak üzere 107 tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. DHA