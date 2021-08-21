Ankara’da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada

Ankara'da T.Y. (17), husumetli olduğu H.A. (15) adlı kızı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darp etti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşının çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.’ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti.

Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., birlikte H.A.’yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.’yı darp etti.

Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.’nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü.

H.A.’nın videoyu çeken kişiye, “Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm” şeklindeki yalvarması da duyuldu.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.’nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor. (DHA)