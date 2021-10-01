Ankara’da 31 adet tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Dibecik Mahallesi’nde tarihi eser sattığı belirlenen U.A. ve S.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 1 adet metal kadın heykeli, 1 adet metal çelenk, 24 adet sikke,1 adet kuş heykeli, 1 adet delikli taş obje, 1 adet metal zil ve 2 adet muhtelif metal obje olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. DHA