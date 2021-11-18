Ankara’da cinayet: 1 kişi silahla öldürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Şahmeran Gürbüz, borç-alacak nedeniyle husumetli olduğu Osman Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Hamamönü bölgesinde meydana geldi. Şahmeran Gürbüz, iddiaya göre, borç-alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Ö.’nün silahlı saldırısına uğradı. Gürbüz kanlar içerisinde yığılırken, Osman Ö. ise olay yerinde kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürbüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanı işlettiği öğrenilen Gürbüz’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Osman Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

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