Haberler - Günün İçinden

Ankara’da kombi bacaları buz tuttu

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara’da kombi bacaları buz tuttu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara’da kombi bacaları buz tuttu

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara'da kombi bacaları buz tutarken bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'ndaki süs havuzları da buzla kaplandı. Yetkililer sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. İHA

Örümcek ağı buz tuttu İlginizi Çekebilir Örümcek ağı buz tuttu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster