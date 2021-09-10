Haberler - Günün İçinden

Ankara’da MLKP operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MLKP silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma: 09:13 - 10 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara’da MLKP operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu İlginizi Çekebilir İstanbul'da FETÖ operasyonu
Ankara Avukat Emniyet FETÖ istanbul Terör terör örgütü