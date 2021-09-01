Ankara’da sağanak etkili oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki apartmanda, kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi. Pursaklar ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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Olay, akşam saatlerinde Baraj Mahallesi Alaeddin Keykubat Sokak’ta yan yana bulunan iki apartmanda meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan sağanağın ardından bir süre sonra, apartmanların arkasında bulunan alana sel suları dolmaya başladı.Hızla yükselen sel suyu, dakikalar içinde apartmanların bodrum ve bahçe katlarını doldurdu.

Sel nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, bahçe katı dairelerinde su seviyesi 1,5 metreye kadar çıktı.

PURSAKLAR’DA DA ETKİLİ OLDU

Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK



Ankara Valiliği’nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. DHA