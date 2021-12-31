Ankara’da ‘sahte senet’ operasyonu: 2’si avukat 5 gözaltı

Ankara'da, mal varlığı yüksek kişileri tespit ettikten sonra sahte senet düzenleyip, icra takibi başlatan 2'si avukat 5 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mal varlığı yüksek kişileri tespit ettikten sonra sahte senet düzenleyerek, icra takibi başlatan çeteyi tespit etti. Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, mağdurlara imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirdikleri sahte senetleri imzalattıkları saptandı.

Birçok kişiyi mağdur eden çeteye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 5 ev ve 1 avukatlık ofisine yapılan baskında, 2’si avukat 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, mağdurlara hileli yöntemle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

15 MİLYON EURO’LUK İCRA TAKİBİ

Öte yandan yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin bir mağdura 15 milyon Euro’luk, diğer mağdura ise 5 milyon 500 bin TL’lik senetle icra takibi başlattıkları belirlendi. Bazı mağdurların mal varlıklarının dondurulması ile ticari hayatlarının bittiği tespit edildi.

Süreci organize eden avukatların icra takibi başlattıktan sonra mağdurlar ile iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya zorladıkları, bazı mağdurlara uluslararası numaradan mesaj gönderip, çocukları ve aileleri ile tehdit ettikleri belirlendi. DHA

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