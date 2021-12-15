Anne corona virüse yenildi, bebeği sezaryenle kurtarıldı
Bursa'da 6,5 aylık hamile 25 yaşındaki Özgen İlhan, bir ay önce yakalandığı corona virüse yenik düştü. Annenin karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Bebek kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan’ın hamile gelini 25 yaşındaki Özgen İlhan, bir ay önce coronaya yakalandı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı.
Genç kadının cenazesi Mudanya’nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
Cenazede Özge İlhan’ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı. Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor. İHA