Anne ve babasına şiddet uygulayıp polise bıçakla saldırdı

Bursa'da ailesine şiddet uygulayan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Olay Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesinde meydana geldi. 112’ye yapılan aile içi şiddet ihbarını değerlendiren polis ekipleri, sokağa geldiklerinde kavga sesleriyle karşılaştı.

Evin kapısını çalan polis ekipleri ailesine şiddet uygulayan H.K.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren ve sakinleşmeyen şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çekerek polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Bir süre sağa sola bıçak sallayan H.K.'yİ sakinleştiremeyen ekiplerin ikna çabaları işe yaramadı.

SALDIRMAYA DEVAM EDİNCE BACAĞINDAN VURULDU

Ekipler sokaktan ayrılmadığı için gözü dönen şüpheli, elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan kargaşada bir polis silahıyla önce havaya uyarı ateşi açtı. İkaz ateşine rağmen bıçakla saldırmaya devam eden H.K., ayağından vurularak etkisiz hâle getirildi. Saldırganın elinden bıçağı alan ekipler, daha sonra olay yerine ambulans istedi. Mahalle sakinlerinin korkuyla camlardan izlediği olay sonrası sokakta güvenlik tedbiri alan ekipler, 112 ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yaralı H.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, tedavinin ardından yaralıyı ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (İHA)

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