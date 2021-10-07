Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Beyköy Mahallesinde sabah saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Merkez istikametine doğru seyir halinde olan Fehmi Can Karabudak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Denizli istikametine seyir halinde olan su tankerinin altına giren otomobil, metrelerce sürüklenerek tanker ile birlikte şarampole devrildi.

Bu esnada kazayı görerek ani fren yapan otomobil ile ticari araç çarpıştı. 3 araç ile 1 su tankerinin karıştığı kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tırın altında sürüklenen otomobil sürücüsü Fehmi Can Karabudak ile yolcu konumunda bulunan annesi Gülser Karabudak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer araçların içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA