Antalya’da 29 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen ile onları Avrupa ülkelerine götürmek isteyen aynı ülke vatandaşı 3 kişi yakalandı.

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Alanya’nın İncekum Mahallesi bölgesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekipleri, çalışma başlattı.

İncekum Liman mevkiinde sahilde yapılan kontrollerde kıyıya yanaşarak kaçak göçmenleri almaya çalışan zodyak bot fark edildi. Jandarma ekiplerini görünce göçmenlerle uzaklaştığı görülen botun yanaştığı bölgede 22 erkek, 1 kadın, 3 çocuk olmak üzere 26 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan araştırmada zodyak botun 1 kadın ile 2 çocuğu da Serik Belek Mahallesi’nde sahile bıraktığı tespit edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.H. (20), V.H. (19) ve İ.C. (32) de yakalandı.

Toplam 29 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Organizatörlerin, göçmenleri kaçırmak için anlaştığı tekne ve kaptanının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. DHA

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