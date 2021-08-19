Antalya’da bahçede başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki zeytin ve nar bahçesinde başlayan yangın, büyüyüp tarım arazisine ve ormana da sıçradı. Havadan ve karadan 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kumluca’ya bağlı Çaltı Mahallesi’nde, saat 15.00 sıralarında, zeytin ve nar ağaçlarının dikili olduğu bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.

Dumanları görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ormana ve tarım arazilerine sıçrayan yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 1 dozer, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su tankerleri ve yaklaşık 50 kişilik personelle müdahale edildi.

Çevrede oturanlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın nedeniyle 3 dönüm zeytin ve nar bahçesi, 3 dönüm sebze ekili tarım arazisi ve yaklaşık 5 dönüm de kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma ekipleri, T.K.’yi (52) gözaltına alırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. DHA