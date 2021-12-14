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Antalya’da denizde 2 hortum oluştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde 2 hortum oluştu. Biri kıyıya yaklaşmadan kaybolan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma: 16:07 - 14 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kemer ilçesi açıklarında saat 15.00 sıralarında denizde 2 hortum görüldü. Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarında denizdeki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Hortumlardan biri yok olduktan sonra diğeri de kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumu fark edenler cep telefonuyla görüntüledi. Tahtalı Dağı’nın zirvesindeki tatilciler 2 bin 365 metre yüksekten bu doğa olayını gözlemledi. (DHA)

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