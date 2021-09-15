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Antalya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.

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Antalya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden M.M.İ.’nin kullandığı  otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.

Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. E.İ.’nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Otobüste ise yaralananın olmadığı belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından morga götürüldü. (DHA)

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