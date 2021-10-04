Apart sahiplerine ceza yağdı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 535 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 6 apart sahibine 78 bin 662 TL, fuhuş olayında ise 3 kişiye ise 2 bin 670 TL idari işlem yapıldı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Eylül ile 03 Ekim 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 535 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

107 APART DAİRESİ KONTROL EDİLDİ

Denetimde fuhuş olayında 3 kişiye 2 bin 670 TL idari işlem yapılırken, 1 şüpheliye ise ‘Fuhşa Teşvik Etmek' suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 7 ayrı adreste bulunan 107 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 6 apart yetkilisine 78 bin 662 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 925 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. İHA