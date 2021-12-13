Arabasındaki Atatürk ile ilgili yazı yüzünden ceza yedi

Karabük'ün Yenice CHP Gençlik Kolları Başkanı Buğra Özgün, trafik kontrolünde arabasının arkasında "Her insanın bir ülkesi vardır. Ama her ülkenin bir Atatürk'ü yoktur" yazı nedeniyle polislerin kendisine ceza yazdığını iddia etti.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu'dan Kastamonu'nun Yenice ilçesindeki evine 14 DG 592 plakalı otomobil ile dönen CHP Yenice Gençlik Kollar Başkanı Buğra Özgün, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde polis kontrolüne girdi.

Özgün'ün belgelerini kontrol eden polisler, “Bu ne böyle pavyon yazısı gibi” diyerek aracın arka camında yer alan “Her insanın bir ülkesi vardır. Ama her ülkenin bir Atatürk'ü yoktur” yazısı ile Atatürk'ün resminin kaldırılması gerektiğini söyledi. Buğra Özgün'ün kaldırmayacağını söyleyip itiraz etmesi üzerine de kendisine 144 lira Para cezası yazdı.

“YAZIYI KALDIRMAM CEZAYI DA ÖDEMEM”

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde rutin kimlik kontrolü yapan polisler tarafından durdurulduğunu söyleyen Buğra Özgün, gideceği sırada polisin yazıyı gördüğünü söyledi. Bir polis memurunun aracın arka camında 3 yıldır bulunan yazıya “Bu ne böyle pavyon yazısı gibi” dediğini belirterek, “Atatürk'ün resmî var. Güzel de bir söz var. Bunun neresi pavyon yazısı diyerek itiraz ettim.

Arkadaşlarım var şahitlerim var. Bu yazıya pavyon yazısı dedi. Benim çürük çarık arabamı geldi buldu. Ben niye mi Tayyipçi değilim bunun için değilim. Ben niye mi Atatürkçüyüm bu yazıyı için Atatürkçüyüm. İktidar niye mi değişmesi lazım? Bu ayrımcılık için değişmesi lazım.

Ne görevimden istifa edeceğim. Ne bu yazıyı kaldıracağım. Ne de bu cezayı ödeyeceğim. Bu yazıyı kaldırırsam Allah benim belamı versin. Bu adalet bu iktidar değişecek. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî olsaydı ben ceza yemeyecektim. Ceza önemli değil ama bu yazıya nasıl pavyon yazısı derler” diye konuşarak isyan etti.

İlginizi Çekebilir Beylikdüzü'ndeki fırtınada Atatürk Silüetine kepçeli koruma