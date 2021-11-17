Aranan FETÖ/PDY şüphelisi Milas’ta yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri FETÖ/ PDY şüphelisi olarak aranan kişiyi yakaladı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi bir kişi saklandığı yerde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde birçok noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce ihraç edildikten sonra hakkında araması bulunan askeri personelin Milas'ta bir adreste saklandığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

M.D. isimli şüpheli, Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adrese yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. FETÖ/PDY şüphelisinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamasının devam ettiği ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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