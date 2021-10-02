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Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa’da yakalandı 

Manisa'nın Kula ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa’da yakalandı 

Firari FETÖ şüphelisinin, İzmir’den otomobili ile Manisa’nın Kula ilçesine doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

İzmir-Ankara D-300 karayolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., gözaltına alındı.

Üzerinde sahte ehliyet bulunan M.A.’nın, Türk Silah Kuvvetleri’nden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi.

M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA

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