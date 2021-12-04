Arazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini öldürdü

Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 72 yaşındaki Hüseyin M. 41 yaşındaki yeğeni Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdü.

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Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Gümüş Mahallesi’nde oturan Hasan Homak ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Hüseyin M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Hüseyin M., yanındaki pompalı tüfekle Homak’a ateş etti. Yaralanan Hasan Homak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüpheli Hüseyin M.’nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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