Arazi kavgasında vurulan baba ve oğlu öldü

Samsun’da Y.A. , arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin’i tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 11.30 sıralarında, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Y.A. ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Y.A., belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin'e ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Y.A. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mahir Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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