Arkadaşı Enes Merdivan’ı öldüren şahıs tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü iddiasıyla aranırken jandarmaya teslim olan İslam Ç. (19), tutuklandı.
Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde 27 Ağustos’ta ortadan kaybolan ve arama çalışması başlatılan Enes Merdivan’ın cesedi, 1 Ağustos’ta ormanlık alanda bulundu.
Silahla öldürüldüğü tespit edilen Merdivan’ın katil zanlısı olarak arkadaşı İslam Ç. için yakalama kararı çıkartıldı. Kaçan İslam Ç., dün jandarma ekiplerine teslim oldu.
İslam Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi’ne sevk edildi.
Arkadaşıyla borç-alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadıklarını anlatan İslam Ç., bu sırada yanında bulunan pompalı tüfeğin ateş aldığını ve Merdivan’ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
İslam Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA