Arkadaşının HES koduyla bilet alan temaslı yolcu denetimde yakalandı

Kırıkkale'de, şehirler arası otobüsle seyahat eden 19 yaşındaki genç, polis ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıktı. Arkadaşının HES kodu üzerinden bilet aldığı anlaşılan yolcu ile otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı, 19 yaşındaki genç de karantinaya alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent çıkışında şehirler arası otobüslere denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı.

Kırşehir’den Ankara’ya gittiği öğrenilen 19 yaşındaki gencin HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan genci 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya gönderen ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 TL ceza uyguladı.

19 yaşındaki gencin otobüs biletini almak için arkadaşının HES kodunu kullandığı tespit edildi. DHA

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