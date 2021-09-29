Haberler - Günün İçinden

Art arda ölüm haberleri geliyordu! 16 ton ele geçirildi

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Art arda ölüm haberleri geliyordu! 16 ton ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 TON ETİL ALKOL

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.  DHA

İstanbul'da sahte içki üretimi için getirilen 4 bin litre etil alkol ele geçirildi İlginizi Çekebilir İstanbul'da sahte içki üretimi için getirilen 4 bin litre etil alkol ele geçirildi Otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi İlginizi Çekebilir Otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi