Asansör yangınından yaralı kurtulmuştu acı haber bugün geldi

Konya’da bir otelde asansör bakımı sırasında kaynak yaparken çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı kurtulan Ahmet Mutlu'da kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Berkan Üzgü (25) ile Ahmet Mutlu (23) Karatay ilçesinde bulunan bir otelin asansör bakımını yapmak için bakım 2 Eylül Perşembe günü panosuna girdi.

Panoya parça takmak isteyen asansörcüler, kaynak yaptıkları sırada bir anda yangın çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan Berkan Üzgü olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet Mutlu ise tedavi altına alındı.

Ahmet Mutlu, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Mutlu’nun cenazesi buğun öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedilecek.