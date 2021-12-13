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Asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkıştı

İzmit'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı. 

Yayınlanma: 09:32 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Gölcük’teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit’e doğru ilerlemeye başladı.

6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi. Trafik, Derince’deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı. TIR’ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor. DHA

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