‘Aşıyı ihmal etmiştim, çocuklarıma hasret kaldım’

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı olmayan ve yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Siraç Erten, "Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar, bu Covid-19’a karşı tedbir alsınlar" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı olmayan ve yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Siraç Erten'in sözlerini paylaştı.

“BİR HEKİM OLARAK AŞIYI İHMAL ETTİM”

Siraç Erten, “Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Bu süreçte toparladım çok şükür. Ama hala daha tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar, bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar” ifadelerini kullandı.

18-25 YAŞ AŞILAMA ORANI YÜZDE 53,77'YE ULAŞTI

Günlük Covid-19 tablosunu da yorumlayan Bakan Koca, “Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli” dedi.

“UMUTSUZLUK DA AŞISIZ OLMAK GİBİ RİSKLİ”

Bir sosyal medya paylaşımında bulunan Bakan Koca, “Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.