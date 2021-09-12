Haberler - Günün İçinden

Asker eğlencelerinde sosyal mesafe unutuldu, havaya ateş açıldı

İstanbul Zeytinburnu ve Bağcılar’da düzenlenen asker eğlencelerinde çevrede yaşayan vatandaşların canı hiçe sayılarak havaya ateş açıldı.

Yayınlanma: 09:45 - 12 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Dün akşam Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı, yüksek sesli müzik yayını yapıldı ve meşaleler yakıldı.

Çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş açıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Eğlenceli sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da uyulmadığı görüldü. (İHA)

Asker eğlencesinde pes dedirten corona halayı İlginizi Çekebilir Asker eğlencesinde pes dedirten corona halayı
asker cep telefonu Corona istanbul Maske