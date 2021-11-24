Asker uğurlamaya giden otomobil kaza yaptı

Manisa'nın Kula ilçesinde Afyon'dan Aydın'a asker uğurlamak için yola çıkan otomobil kaza yaptı. Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon’dan Aydın’a asker uğurlamak için yola çıkan Recep Demir idaresindeki 47 AAJ 014 plakalı otomobil, Uşak’tan İzmir yönüne seyir halinde iken aynı yönde seyreden Selçuk Yenidünya idaresindeki 34 DLM 015 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun sağ tarafındaki toprak alanda durabildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan Emine Demir, (49) başına aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Ağır yaralı Demir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 Karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tır ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)