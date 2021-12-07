Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının telefonları inceleniyor

Edirne'de birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (41) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (28) üzerinde bulunan cep telefonları ve dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.

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Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis, kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte alışveriş yapmak için önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Edirne’ye geldi.

Alışveriş yapan çift, aynı gün akşam saatlerinde özel araçları ile İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzere yola çıktı. Yunan polis ve kız arkadaşı sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyeleri tarafından gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İşlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen polis memuru ve kız arkadaşı, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından üzerlerindeki cep telefonları ile dijital materyallere el konularak yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

El konulan cep telefonları ile materyaller, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan çiftin, Yunanistan’ın Edirne Başkonlosluğu tarafından kentte bir otele yerleştirildikleri belirtildi.

“ALIŞVERİŞ VE GEZMEK İÇİN GELDİK”

Yunan polis memuru Manolis, mahkemedeki ifadesinde, Ferres Polis Merkezi’nde trafik polisi olarak görev yaptığını belirterek, “Yunanistan’dan 5 Aralık öğlen Yunanistan saati ile 14.00 sıralarında, kız arkadaşım Aheni ile birlikte Pazarkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapıp alışveriş ve gezmek için geldik. Edirne’ye geliş amacım kız arkadaşımla birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Edirne merkezine geldikten sonra kafede bir süre oturduk, daha sonra kız arkadaşımla Yunanistan saati ile 16.30 sıralarında bir alışveriş merkezine gidip yemek yedik. Hava kararmaya başlayınca alışveriş merkezinden ayrıldık” dedi

“NAVİGASYONUN BİZİ GÖTÜRDÜĞÜ ŞEKİLDE DEVAM ETTİK”

Askeri yasak bölgeye bilerek girmediklerini, navigasyonun kendilerini götürdüğünü söyleyen Manolis, şöyle konuştu:

* Hava karardığı için Yunanistan’a dönecektik, telefonumda bulunan navigasyona yazarak yola çıktık. Çalıştığım ve yaşadığım yer İpsala Sınır Kapısı’na daha yakın olduğu için buradan çıkış yapacaktık, bu sebeple navigasyona yazarak Keşan’a doğru yola çıktık.

* Navigasyonun bizi götürdüğü şekilde devam ettik. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı, toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktılar ve bizi durdurdular, benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler.

* Bizi durdurdukları yerde araçtan indirdiler, benimle birlikte biraz ilerleyerek uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutarak gösterip, askeri yasak bölge olduğunu söylediler, ancak ben askeri yasak bölgeye girdiğime dair herhangi bir tabela görmediğim için ve gösterdikleri tabela uzakta olduğu için askeri yasak bölgeye girdiğimi düşünmüyorum, çünkü tabeladan önce durmuştuk.

Üzerinden çıkan flaş bellekte ise fotoğraf ve videolar bulunduğunu söyleyen Manolis, “Flaş bellekte özel fotoğraf arşivim bulunmaktadır. Kişisel içerikler ihtiva eden materyallerdir, incelendiğinde hiçbir suç unsuru olmadığı görülecektir” dedi.

“EDİRNE’YE GEZMEK VE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İÇİN GELDİK”

Tezgahtarlık yaptığını söyleyen Yunan polisin kız arkadaşı Aheni Aohna ise Edirne’ye gezmek ve eğlenmek için geldiğini belirterek, “Edirne’ye gelme amacımız erkek arkadaşımla gezmek ve güzel zaman geçirmekti, başka bir amacımız yoktu. Navigasyonun yanlış götürmesi sebebiyle sınır hattına girdik, askerler bizi durdurana kadar herhangi bir işaret ve tabela görmedik, hava zaten çok karanlıktı, suç işleme amacımız yoktur” ifadelerini kullandı.

“HİLE VE GİZLİCE EYLEM YOK”

Yunan çiftin avukatı Selin Özel, mahkemede yaptığı savunmada, müvekkillerinin hile ve gizlice bir eylem girişiminde bulunmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

* Şüphelinin kız arkadaşıyla birlikte yakalandığı Türkiye’ye yasal yollardan sınır kapısından girdikleri kendilerine ait özel araç ile yakalandıkları, sınır çizgisini belirleyebilecek uyarı levhalarının havanın karanlık olması sebebiyle görünemeyecek durumda olduğu hususları dikkate alındığında atılı suçun yasal unsuru olan hile ve gizlice eylemin gerçekleştirilmesi şartları olayımızda bulunmamaktadır.

* Bu nedenle atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ve şüphelinin suç işleme kasti bulunmadığından serbest bırakılmasına karar verilmesi talep ediyorum. DHA

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