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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 PKK şüphelisi, tutuklandı.

Yayınlanma: 20:23 - 08 Aralık 2021 Güncellenme:
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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Elçili köyü yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri S.H. ve F.G.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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