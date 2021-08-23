Aslı, aynı odada uyuduğu kızı tarafından ölü bulundu

Adana'da bir süre önce bel fıtığı ameliyatı olan Aslı Demir (42), aynı odada birlikte uyuduğu kızı A.S.Ş. (17) tarafından ölü bulundu.

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Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesindeki apartman dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızı A.S.Ş. ile yaşayan kadın kuaförü Aslı Demir, iddiaya göre bir süre önce bel fıtığı ameliyatı geçirdi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Demirin vücudunda enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktı. Bundan dolayı sık sık hastaneye giden Demir, tedavi görmeye devam etti. Demir, dün gece kızıyla birlikte aynı odada uyudu.

Öğlene doğru uyanan A.S.Ş. annesini de uyandırmak istedi. Annesinin kendisine tepki vermemesi üzerine telaşlanan genç kız, durumu 112ye bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Aslı Demirin öldüğünü tespit etti. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Demirin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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