Haberler - Günün İçinden

Atatürk Kültür Merkezi’nin isim tabelası asıldı

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine Atatürk Kültür Merkezi yazılı tabela asıldı.

Yayınlanma: 19:44 - 30 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan AKM’nin isminin değişeceği iddia edilmişti. AKM’nin isim tabelası, montajı tamamlanarak asıldı.

İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela görüntülendi. Tabelada, Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü. DHA

Müteahhitlerden iş bırakma eylemini bitirme kararı İlginizi Çekebilir Müteahhitlerden iş bırakma eylemini bitirme kararı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Ekonomi protesto sosyal medya