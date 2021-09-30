Atatürk Kültür Merkezi’nin isim tabelası asıldı
Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine Atatürk Kültür Merkezi yazılı tabela asıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan AKM’nin isminin değişeceği iddia edilmişti. AKM’nin isim tabelası, montajı tamamlanarak asıldı.
İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela görüntülendi. Tabelada, Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü. DHA