ATV ile uçuruma yuvarlanan İskoç turistler ölümden döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ATV tipi motosiklet ile geziye çıkan iki İskoç turist motosiklet ile 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan yola çıkan turistlerden biri yardım isterken diğerini itfaiye ekipleri uçurumdan güçlükle çıkartıp hastaneye sevk edebildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen 30 yaşındaki Ross Aleksander Chalmers ve eşi Leanne Chalmers 48 M 3814 plakalı ATV tipi motosiklet ile Datça ilçesi yönüne geziye çıktı.

Marmaris-Datça karayolunun 13 km’sindeki Seyir Tepesi yakınlarında meydana gelen kazada Chalmers, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp motosiklet ile birlikte 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bugün saat 16.30'da meydana gelen kazada Chalmers'in arkasında oturan 33 yaşındaki eşi Leanne Chalmers uçurumdan yola çıkıp karayolundan geçenlerden yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halat ve sedye yardımı ile mahsur kalan ve yürüyemeyen Chalmers'i uçurumdan çıkartarak ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne naklini sağladı.

Kendi olanakları ile uçurumdan çıkan turistin ise hafif yaralanması nedeni ile tedavisi ambulansta yapıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.