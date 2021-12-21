Avcılar’da bisikletiyle dereye düşen kişi ağır yaralandı

Avcılar'da, bisikleti ile derenin yatağına düşen bir kişi ağır şekilde yaralandı.

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Olay, saat 12.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesinde G-653’üncü sokakta meydana geldi. Bisikletiyle yolda giden kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü. Bisikletli, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla dereye düşen kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerin teslim edilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“SIK SIK DÜŞME OLAYLARI OLUYOR”

Yaşananları anlatan çevredeki bir işyerinin sahibi İbrahim Yorulmaz, “Yaşlı bir amca buradan geçerken, kırık olan taraftan aşağıya düştü. Polis ve ambulans geldi. Aşağıda gördüğüm kadarıyla baygındı. Belki iç kanama geçiriyor olabilirdi. Derede sık sık düşme olayları oluyor. Burası çıkmaz sokak. Biz buraya köprü istedik. Birçok kez müracaat ettik. İlgilenen olmadı” dedi. DHA

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