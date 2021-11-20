Avcılar’da makas kazası iddiası: İki araç çarpıştı

İstanbul Avcılar'da makas atarak ilerledikleri iddia edilen iki otomobil çarpıştı. İki aracın metal yığınına döndüğü, aydınlatma direğinin devrildiği kazada bir sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Avcılar D-100 yan yolda meydana geldi. Cihangir Mahallesi’nden geçen yolda Küçükçekmece yönündeki kazada iddiaya göre Kadir K.’nin kullandığı otomobil ile Mert Ö.’nün kontrolündeki otomobil ‘makas atarak’ ilerlerken birbirlerine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan iki otomobil D-100 kenarındaki iki aydınlatma direğine ayrı ayrı çaptı. İki aracın metal yığınına döndüğü kazada bir sürücü ağır yaralandı, diğer sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçta sıkışan sürücü Kadir K., çevredekilerin ve sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası ile otomobilden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafikte ilerledikleri sırada yanlarından hızla geçen otomobilin diğer otomobile çarptıklarını belirten Meral Çelik, “Büyük bir gürültü duyduk. İki otomobil de savruldu. Bir sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı” dedi. DHA