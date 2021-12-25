Avcılar’da restoranda yangın paniği
İstanbul Avcılar'da lahmacun restoranında yangın paniği yaşandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi ile Çiğdem Caddesinin kesiştiği noktadaki lahmacun restoranında meydana geldi. Lahmacuncunun dışarıdan binanın üzerine uzanan metal bacası alev alarak yandı.
Alevli yanan baca için itfaiyeye haber verildi. Çevredekiler yerden ellerine yangın tüplerini alarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürdü. DHA