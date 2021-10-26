Aydın’da aynı adrese ikinci kez uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri yaklaşık 40 gün sonra aynı eve ikinci kez uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 19 Eylül tarihinde operasyon yaptı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği baskında 3’ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Ömer Çağatay tutuklanırken, F.T. için ise adli kontrol şartı konuldu.

POLİS TAKİBE ALDI AYNI ADRESE 2’NCİ OPERASYON

Polis olaydan sonra serbest kalan şüphelileri ve adresi takibe aldı. Yapılan takip sonrasında narkotik polisi bugün saat 18.00 sıralarında aynı adrese yeniden operasyon yaptı. Evde bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor. DHA