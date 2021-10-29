Aydın’da coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü

Aydın’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde coşku yaşandı. Yürüyüşe katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Türkiye'nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız" dedi.

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Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan Zafer Meydanı, Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ile devam eden yürüyüş Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP önceki dönem Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve genci yaşlısı binlerce Aydınlı katıldı. 500 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce Aydınlı da balkonlarından ve araçlarından eşlik etti.

ÇERÇİOĞLU: CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhuriyet değerlerini ve onun insanı yücelten değerlerine sonsuza dek sahip çıkacaklarını belirten Başkan Çerçioğlu, “Geçen 98 yılda çeşitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yaştan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır. Türkiye’nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.