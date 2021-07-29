Aylin Nazlıaka: Gökçek, mutlaka yaptıklarının hesabını verecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımlarıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın “kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı”nı ihlal ettiğine karar verdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Nazlıaka, şunları söyledi:

“GÖKÇEK'LE MÜCADELEM HÂLÂ SÜRÜYOR”

* Twitter adresinden yayımladığı tweetlerle, genel olarak, siyasi rakibi olan kişi/kurumlara yönelik hukuk sınırlarını zorlayan, manipülatif, çoğunlukla gerçek dışı, yürüttüğü siyasi tarza uygun olarak karalama ve toplumu kutuplaştırma niteliğinde değerlendirilebilecek beyanlarda bulunan, Ankaralıların menfaatleri için sık sık karşı karşıya gelmek durumunda kaldığım ve ipliğini pazara çıkardığım zamanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'le mücadelem hala sürüyor.

Ankara için, Ankaralılar adına yürüttüğüm haklı mücadeleye, sahip olduğu kamusal yetkileri haksız bir şekilde, kişisel amaç ve hırsları ile kullanmaktan kaçınmaksızın karşılık veren Gökçek, 19.02.2015 tarihinde ‘Twitter' üzerinden tarafımı ve ailemi hedef alarak yayımladığı tweet ve belgeler ile, gerçek dışı olduğu hemen ertesinde ortaya çıkmış bir iddia olarak, aile şirketine ait işyerinde kaçak su kullanıldığını ileri sürmüş; hukuka uygun şekilde kendisinde bulunması mümkün olmayan, Belediye'nin bağlı kuruluşu ASKİ ve diğer kurumlar üzerindeki nüfuzunu kullanarak elde ettiği anlaşılan; Evimizin açık adresi, eşim ve yakınlarıma ait TC kimlik no, ıslak imza ve adres bilgilerini barındıran dokümanları, aile şirketimizin su aboneliğine dair özel/gizli bir belgeyi, İşyerinin dışarıdan ve içeriden çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştır.”

“HALKIN HAKKINI YİYENLERİN, YEDİKLERİNİ MİDESİNDEN ALACAĞIZ”

* Anayasa'nın 20.maddesi ile düzenlenen özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal eden bu paylaşımlar nedeniyle hem suç duyurusunda bulunmuş hem de tazminat davası açmış olsam da, hakkında cezai soruşturma yapılmasına İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmemiş, açılan tazminat davası da Mahkeme tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir.

* 2018 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz bireysel başvuru bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sonuçlandı ve geç de olsa, Gökçek'in paylaşımlarının Anayasa'nın 20.maddesi ile güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine, oybirliğiyle hükmedildi.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması kaçınılmazdır. Daha önce de demiştim: Gökçek mutlaka yaptıklarının hesabını verecek. Halkın hakkını yiyenlerin, yediklerini midesinden alacağız!