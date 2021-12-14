Aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun hakim karşısında

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun ile diğer sanıkların yargılanmasına başlandı.

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Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları’nın ) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi.

Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek, çocukları Serap, Serpil, Sibel, Metin ve Barış Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos’ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taraması sırasında yakalandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun’un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Mehmet Altun hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme’ suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığı’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altunun eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından yargılanmaları istendi.

Tutuklu Mehmet Altun ve diğer 10 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava nedeniyle hem adliye binası hem de duruşma salonu ve salon dışında geniş güvenlik önlemi alındı. Mehmet Altun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılıyor. Duruşmada sanıkların ifadesi dinlenecek. DHA

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