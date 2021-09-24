Baba-oğul 13 gün arayla Covid’den öldü
Bursa'da hastanede corona virüsü tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.
İnegöl’de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce corona virüsüne yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti. Selahattin Özenoğlu’nun cenazesi de İnegöl’de oğlu Adnan Özenoğlunun yanındaki mezarlıkta defnedildi.
Corona virüsü nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegölde faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.
DHA